Loftus-Cheek su Instagram: "Grande sforzo, altri risultati non ci premiano ma restiamo in Europa"

Il Milan vince ma fallisce la missione di restare in Champions League: il 2-1 in casa del Newcastle porterà i rossoneri a giocare in Europa League. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri nella ripresa pareggiano con Pulisic il gol di Joelinton e rimontano nel finale con il secondo gol di Chukwueze con la maglia del Milan. Buona partita, sicuramente in miglioramento, da parte di Loftus-Cheek sostituito poi nel secondo tempo da Pobega.

Questo il post social del centrocampista inglese: "Grande sforzo in una partita difficile, altri risultati non ci hanno aiutato ma continuiamo in Europa".