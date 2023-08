Loftus-Cheek: "Tomori è stato molto bravo con me qui"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal The Times e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Sull'accoglienza di Tomori:

"È stato molto bravo con me qui. Non conoscendo la lingua, ha tradotto molto e mi ha fatto capire come funzionano le cose. Mi ha aiutato ad ambientarmi. È molto importante che io impari la lingua. Sarà più facile nel calcio, nell'ascoltare l'allenatore, nella vita quotidiana a Milano. Il calcio è la parte più facile per me al momento. Si scende in campo e si gioca. È lo stile di vita, la ricerca di una casa è ancora in corso, ma mi sto divertendo molto".