Loftus-Cheek: "Vincere duelli è fondamentale. Sono lontano dall'essere perfetto, sulla trequarti serve tanta precisione"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Quanto per te è importante vincere duelli individuali in Serie A? “Non solo in Serie A ma in qualsiasi campionato o partita. Soprattutto a centrocampo vuoi vincere. Ogni volta che si presentano questi duelli cerco di vincerne il più possibile anche perché credo che questo incida sul vincere o meno la partita”.

Come ci si sente ad essere perfetti? “Sono lontano dall’essere perfetto (ride ndr). Sulle trequarti la precisione conta tanto e alcune molto è molto difficile fare il passaggio giusto e la scelta giusta, ma anche eseguirlo, e dipende da dove ti trovi esattamente sul campo in quel momento. Devi decidere se effettuare un passaggio rischioso o un passaggio sicuro, ed è importante prendere la decisione giusta per creare un’opportunità. A volte puoi anche non avere il 100% di precisione di passaggi, ma se puoi raggiungerlo tanto meglio”.