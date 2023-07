Loftus-Cheek: "Voglio portare la mia fisicità e fare più gol possibili. Posso dare il mio contributo anche sulle palle inattive"

MilanNews.it

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello e ha dichiarato sulle differenze tra Premier e Serie A: "Ve lo dirò tra qualche mese. Io voglio portare qui la mia fisicità. Quanti gol vorrei fare? Voglio giocare in un ruolo che mi permetta di fare più gol. Voglio dare il mio contributo e raggiungere numeri importanti, ma non voglio mettermi pressione. Sono alto, sono un giocatore molto fisico, quindi posso dare il mio contributo anche sulle palle inattive".