Loftus come Kakà: la statistica che accomuna l'inglese e il fuoriclasse brasiliano

vedi letture

Loftus-Cheek ha realizzato una doppietta straordinaria nella partita di oggi contro il Rennes, finita 3-0 e valida per l'andata dei playoff di Europa League. Come riportato da OptaPaolo, prima dell'inglese l'ultimo centrocampista del Milan che ha realizzato 2 o più gol nella fase ad eliminazione diretta di una grande competizione europea era stato Kaká, il 24 aprile 2007, in semifinale di Champions League contro il Manchester United.

Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 75’ Terracciano), Kjær (dal 62’ Thiaw), Gabbia, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (dal 81’ Adli), Loftus-Cheek (dal 75’ Bennacer), Leão (dal 62’ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (dal 67’ Seidu), Omari, Theate, Truffert (dal 75’ Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (da 76’ Blas), D. Doué (dal 76’ Salah); Kalimuendo (dal 67’ Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé, Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Ammoniti: 87’ Nagida.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.