Loftus è on fire: questo il video social del Milan dedicato all'inglese

vedi letture

Rammarico ma voglio di continuare nel proprio percorso, è ciò che trapela in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna per 2-2, con i rossoneri che sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Breve focus che riguarda il centrocampista inglese del Milan, migliore in campo contro il Bologna: infatti, da inizio 2024 nessun centrocampista ha segnato più gol di Ruben Loftus-Cheek (quattro, come Szymon Zurkowski) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei. Apparso sui profili social del Milan, il video che ritrae le azioni salienti del centrocampista rossonero, migliore in campo nella recente sfida di campionato.

Questo il video del Milan.