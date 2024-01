Loftus-Gol: quarto sigillo dell'inglese e prima rete a San Siro

Il Milan ha trovato il pareggio contro il Bologna, pochi minuti dopo il penalty sbagliato da Olivier Giroud (è il secondo rigore sbagliato a San Siro dal francese), grazie alla rete di Loftus-Cheek nel recupero della prima frazione di gioco. Per il centrocampista inglese ex Chelsea si tratta di un vero e proprio magic moment.

Infatti, quello siglato al Bologna questa sera è il 4^ sigillo messo a segno con la maglia rossonera, il primo a San Siro e il secondo consecutivo in campionato dopo quello di Udine nel turno precedente. Importante il ruolo dell'inglese: Ruben Loftus-Cheek è il centrocampista che ha trovato il gol in più match (3) nel 2024 nei cinque maggiori campionati europei. In generale, solo Zurkowski conta più reti (4) dell'inglese (3) tra i pari ruolo nei Big-5 nell'anno solare.