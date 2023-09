Loftus guarda già avanti: "Ora la pausa e un big match per quando torneremo"

Tra i migliori in campo nella vittoria di ieri sera dell'Olimpico, Ruben Loftus-Cheek ha festeggiato il giusto sui social nelle ore successive alla partita e già pensa al ritorno dalla pausa delle nazionali in cui i rossoneri avranno il derby come ulteriore banco di prova. Il centrocampista inglese ha scritto così su Instagram: "+3. Ora la pausa e un big match per quando torneremo. Forza Milan Sempre", con tanto di cuori rossoneri. Sotto il post i complimenti di alcuni compagni: "Che partita ancoraaaaa", ha scritto Rafa Leao; "ROBOT", ha commentato Mike Maignan; "Macchina", ha chiosato Thiaw.