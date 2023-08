Loftus mattatore contro l'Etoile: il giudizio del CorSport

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek è stato l'autentico mattatore della sfida amichevole che il Milan, ieri pomeriggio, ha giocato a Milanello contro l'Etoile du Sahel. Tripletta per il centrocampista inglese che si è preso questa mattina i titoli di tutti i giornali, in vista della prima di campionato fra 8 giorni. Il Corriere dello Sport lo ha indicato come il migliore della partita, ca va sans dire, con questo giudizio: "Tre gol, intesa con Reijnders e nuove indicazioni sulla strada del debutto".