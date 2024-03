Loftus punta al record di gol. C'è una similitudine con la stagione 18/19

Ruben Loftus-Cheek è stato sicuramente un acquisto azzeccato e se nella prima parte della stagione ha offerto prestazioni un po' a singhiozzo, complici alcuni problemi fisici da sistemare, dall'inizio del 2024 in poi ha letteralmente cambiato passo. Il centrocampista inglese ha aggiunto sei gol all'unica rete segnata da agosto a dicembre (contro il Cagliari). Sono arrivati i gol contro Empoli, Udinese e le doppiette con Bologna e Rennes. Numeri che si sono innalzati anche per il ruolo più avanzato che sta ricoprendo da gennaio in avanti soprattutto.

Ora il suo record stagionale di gol è a sole tre reti di distanza. Era la stagione 2018/2019 e Loftus-Cheek andò a segno per 10 volte nel Chelsea allenato da Maurizio Sarri. Quest'anno vuole superarsi e vuole anche ripetersi: già perchè in quell'anno i Blues vinsero l'Europa League e Loftus fu grande protagonista, anche se dovette saltare la finale per infortunio. Dunque, c'è anche un mezzo conto in sospeso.