Loftus ritorna sul derby senza drammi: "Capita una giornataccia. Bravi a metterci tutto alle spalle"

Il primo derby di Loftus-Cheek con la maglia del Milan non è stato certo indimenticabile: nonostante l'inglese sia risultato tra i migliori (o meno peggio) del Milan, un 5-1 non si può scordare facilmente. Ciononostante il centrocampista ex Chelsea oggi, nell'intervista su SportWeek, è tornato sulla partita e la analizzata senza drammi, con lucidità e schiettezza: "Nel calcio capita di avere una giornataccia e non te la sai spiegare, ma siamo stati bravi a metterci tutto alle spalle"