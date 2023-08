Loftus sicuro della scelta: "Mi sento veramente bene: i compagni mi aiutano molto"

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto direttamente dalla pancia dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, questa notte teatro della sfida amichevole tra Milan e Barcellona, e ha parlato in conferenza stampa anche del suo ambientamento nel gruppo squadra e in Italia: "Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa "prima barriera". Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto"