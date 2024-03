Loftus snobbato da Southgate. Horncastle non ci sta: "Difficile spiegarlo. L'insistenza con Henderson sconcertante"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, nonostante il rendimento ottimo con la maglia rossonera, specialmente in questo 2024, non è stato convocato da Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, per le prossime partite della nazionale dei Tre Leoni. Anche Tomori non figura nella lista dei convocati. La decisione di Southgate su Loftus non convince il collega James Hroncastle, penna del The Athletic che ha commentato così la scelta dell'allenatore britannico: "Se la squadra inglese è una meritocrazia, allora è difficile spiegare perchè Gareth Southgate abbia trascurato Ruben Loftus-Cheek".

Horncastle continua: "Ha segnato sei gol da centrocampista nell'anno nuovo, mettendo in mostra tutto il suo talento di inserimento in area quando in condizione fisiche ottimali. Se Bellingham renderà quanto sta facendo con il club al Real Madrid, Loftus-Cheek avrebbe, come minimo, rappresentato una grande alternativa. Tenendo da parte il fatto che Southgate raddoppi sempre i ruoli di centrocampo e la considerazione che tiene per leadership e lealtà, la sua insistenza con Jordan Henderson, che ha vinto una sola volta da quando si è trasferito dall'Al-Ettifaq all'Ajax è sconcertante"