Loftus su Tomori: "Ho parlato molto con lui negli ultimi due mesi: mi ha detto che..:"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ruben Loftus-Cheek, nuovo acquisto del Milan, si riunirà in rossonero a Fikayo Tomori suo compagno al Chelsea sia nel settore giovanili che in prima squadra. Il centrocampista inglese, ai microfoni di Milan Tv, ha detto: "Ho giocato con lui nelle giovanili, sarà bello indossare la stessa maglia a San Siro. Ho parlato molto con lui nell'ultimo mese, anzi un paio di mesi in realtà, specialmente quando la notizia è uscita sui giornali.

Lui mi chiedeva se sarei venuto al Milan. All'inizio non potevo dirgli molto, ma quando la trattativa si è fatta seria ho iniziato a chiedergli del club e altre cose, tipo dove vive, dove vivono gli altri giocatori, dov'è il campo di allenamento. Mi ha detto che se fossi venuto al Milan avrei capito quanto è grande questo club, la sua storia e cosa vuol dire giocare per il Milan".