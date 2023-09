Loftus sul derby: "Nessuno è imbattibile. Abbiamo giocatori e mentalità giusta"

Ruben Loftus-Cheek, in vista del suo primo derby da giocatore del Milan, ha parlato a DAZN Heroes in una lunga intervista. In occasione della sfida contro l'Inter queste le parole del nuovo centrocampista inglese dei rossoneri: "Non vedo l'ora di giocare il Derby. Loro sono molto forti, ma anche noi lo siamo: c'è sempre una chiave per battere l'avversario, nessuno è imbattibile. E noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita".