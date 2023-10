Loftus sulla copertina di SportWeek: "Qui sono libero. Siamo i più forti"

vedi letture

Sabato mattina, come di consueto, uscirà una nuova edizione di SportWeek. Quella di questa settimana riguarderà più da vicino il Milan con il neo acquisto Ruben Loftus-Cheek protagonista della copertina e di una lunga intervista al suo interno. Nell'anticipazione della prima pagina si legge il titolo: "Diavolo in me". Poi, sotto, qualche dichiarazione in anticipo: "Qui sono libero, è come tornare bambino. Siamo i più forti. Florenzi il più matto, Leao il più bello, Adli il più elegante, Maignan il leader". Di seguito la copertina.