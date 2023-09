Loftus: "Ultime stagioni giocate in ruolo difensivo: non ero felice. Ora mi sento bene"

Ruben Loftus-Cheek è pronto a giocare il suo primo derby di Milano. Il centrocampista inglese è stato il protagonista della nuova puntata di DAZN Heroes e ha parlato così del suo ruolo in campo, cambiato nel Milan rispetto alle ultime stagioni: "Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante.

Nelle ultime due stagioni non l'ho potuto fare, quel modo di giocare non mi rendeva felice. Ora invece gioco in una posizione dove ho più libertà, quindi mi sento bene"