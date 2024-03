Loftus, un gol alla doppia cifra: sono già tre i rossoneri che hanno raggiunto questo traguardo

Al momento i rossoneri contano tre giocatori in doppia cifra di reti: Giroud (14), Pulisic (12), Leao (10). Se Loftus-Cheek riuscisse a segnare un altro gol - ora è fermo a quota 9 - diverrebbe il quarto nel corso di questa stagione. Il Milan, riporta Tuttosport, non arriva con quattro giocatori in doppia cifra di gol dalla stagione 2008/2009: un'eternità. Quella volta furono Pato, Inzaghi, Kakà e Ronaldinho a raggiungere questo traguardo. C'è da dire che da qui a fine maggio, con ancora diverse partite di campionato e un percorso tutto da scoprire in Europa League, Loftus potrebbe non essere il solo a raggiungere la doppia cifra.

A quota 8 gol, al momento, c'è Luka Jovic: il serbo può tranquillamente puntare alle dieci reti, considerando che con l'Europa che sia avvicina avrà più occasioni per scendere in campo. Con un po' di minuti in più e un salto di qualità nel rendimento, potrebbe farcela sulla carta anche Noah Okafor che, a oggi, di gol ne ha segnati 5. Di seguito la classifica marcatori stagionale del Milan:

Olivier Giroud, 14

Christian Pulisic, 12

Rafael Leao, 10

Ruben Loftus-Cheek, 9

Luka Jovic, 8

Noah Okafor, 5

Theo Hernandez, 5

Fikayo Tomori, 3

Tijjani Reijnders, 3

Samuel Chukwueze, 3

Chaka Traoré, 2

Jan-Carlo Simic, 1

Yacine Adli, 1

Matteo Gabbia, 1