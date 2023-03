Londra all'orizzonte: Kjaer potrebbe tornare titolare a Firenze

MilanNews.it

Il Milan si prepara alla sfida di sabato sera contro la Fiorentina, in Toscana, ma è inevitabile che la testa viaggi già un po' a Londra dove mercoledì prossimo i rossoneri avranno una ghiottissima occasione contro il Tottenham. Per questo Pioli potrebbe pensare a un po' di turnover e in particolare potrebbe tornare titolare Simon Kjaer per dare un turno di riposo a uno tra Kalulu, Tomori e Thiaw. Lo scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina.