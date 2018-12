Longhi a MN: "Favorevole al ritorno di Ibra. Basta con i discorsi su chi gioca e chi no, i cambi sono fondamentali"

Bruno Longhi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Allora, il problema è che, oltre a Cutrone, c'è anche Higuain. Ibra rappresenterebbe una presenza forte e importante, ma anche ingombrante. Qualche problemino potrebbe esserci, però io ricordo che con Ibra anche uno come Nocerino, che non è certamente un goleador, ha fatto 10 gol in un campionato. Avere quindi uno con un peso specifico come Ibra è un qualcosa in più per il Milan. Io sono favorevole al ritorno in rossonero dello svedese perchè se tu vuoi puntare ad entrare in Champions devi avere la squadra forte. E poi basta con questi discorsi se gioca uno non gioca l'altro e così via. Ormai le partite non si giocano più in 11 ma in 14, ormai i tre cambi sono fondamentali".