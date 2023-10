Longhi: "Al Milan era mancata umiltà che ha poi ritrovato nelle successive gare"

Nel suo editoriale su Sportmediaset il giornalista Bruno Longhi analizza il cammino altalenante dei nerazzurri nelle ultime giornate di campionato facendo un paragone con i cugini rossoneri: "Al Milan era mancata umiltà che avrebbe poi ritrovato nelle successive gare, fino a ritrovarsi oggi al primo posto della classifica. Non so se valga anche per l’Inter questa stessa considerazione.

Se le distrazioni evidenziate contro Sassuolo e Bologna siano da annoverare sotto la stessa voce. Ma il non vincere le partite da vincere quando si è superiori, è sintomo di un malessere la cui recidività può intaccare le certezze anche della squadra più forte del torneo".