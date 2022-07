Longo: "Se dovesse confermarsi, Tonali sarebbe nell'elite mondiale dei centrocampisti"

MilanNews.it

Moreno Longo, allenatore, si è così espresso a Sportitalia nel pre ZTE-Milan su Tonali: "Lo si considera giovane solo per la sua carta d'identità, ma non per il suo modo di stare in campo. Ha già fatto 2-3 campionati di livelli. Per lui sarà un anno importante: ha fatto vedere una crescita davvero notevole l'anno scorso, mostrandosi come un centrocampista completo. Dovesse riuscire a mantenere quel trend, Tonali sarebbe nell'elite dei centrocampisti mondiali di prima fascia".