Longoria: "Parametri zero? Il denaro che prima passava tra i club ora è nelle tasche degli agenti"

MilanNews.it

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, intervistato da RMC Sport, ha parlato del problema parametri zero nel calcio: "A dire la verità, i giocatori che vanno a scadenza è un problema nel calcio di oggi. Dobbiamo pensare a come funziona il settore. È qualcosa a cui tutti coloro che sono nel calcio devono pensare: il denaro che prima passava tra i club ora è nelle tasche degli agenti e delle famiglie. I club europei devono porsi la domanda e fare pressione sulla FIFA per cambiare i regolamenti sugli agenti e discutere adeguatamente la questione".