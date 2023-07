LOS ANGELES REPORT - Doppia seduta tra intensità e tattica

vedi letture

A due giorni dalla sfida con la Juventus, prevista per giovedì 27 luglio al Dignity Health Stadium, casa dei Los Angeles Galaxy, i rossoneri sono tornati in campo al BMO Stadium per una doppia seduta di allenamento.

REPORT

Nell'ambito di una giornata intensa di lavoro, il gruppo ha lavorato sia sul campo sia in palestra. In mattinata, scesa in campo attorno alle 10.00, la squadra ha svolto una breve fase di riscaldamento prima di iniziare una partitella a campo ridotto con le mani, finalizzata a segnare di testa.

La sfida è continuata con i piedi: intensità altissima e pochi tocchi concessi. La squadra ha concluso il lavoro del mattino il palestra. Nel pomeriggio, seduta dedicata esclusivamente alla tattica in vista del prossimo impegno di Soccer Champions Tour.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

Alla vigilia della sfida con la Juventus, i rossoneri svolgeranno una sessione pomeridiana di allenamento.