LOS ANGELES REPORT - Mattinata di allenamento a UCLA

Una mattinata speciale per i rossoneri (quella del 29 luglio, ndr), che si sono allenati all'interno della suggestiva cornice di UCLA, la celebre University of California, una tra le più prestigiose del mondo. La squadra ha lasciato l'hotel verso le 9.00 e, dopo aver salutato i tifosi presenti, ha iniziato la seduta di allenamento poco prima delle 10.00.

Il lavoro dei rossoneri è iniziato con una fase di attivazione muscolare, svolta con elastici e ostacoli e, seguire, corsa tra i coni per chiudere il riscaldamento. La squadra è stata poi divisa in due gruppi per un focus sul possesso palla a due tocchi in spazi piccoli, a cui hanno fatto seguito delle partitelle a tema con le porticine.

Tutti riuniti per il finale: partitella a campo ridotto prima del lavoro conclusivo sugli allunghi, che ha posto fine a una mattina intensa di lavoro, complice anche la temperatura molto alta.

DOMENICA 30 LUGLIO

La squadra tornerà al BMO Stadium, dove effettuerà una doppia seduta: quella del pomeriggio sarà aperta al pubblico.