LOS ANGELES REPORT - Ultima seduta al BMO, prossima tappa: Las Vegas (31 luglio)

vedi letture

Ultima mezza giornata a Los Angeles per la squadra, che al mattino (americano, ndr) si è allenata al BMO Stadium prima di lasciare la città.

REPORT

I rossoneri sono scesi in campo alle 10.00 e, dopo un riscaldamento con i torelli, hanno svolto una seduta esclusivamente tattica per Mister Pioli, che ha potuto contare anche su Pierre Kalulu e Simon Kjær: i due difensori hanno lavorato con i compagni e saranno a disposizione per la sfida di Las Vegas con il Barcellona.

MARTEDÌ 1 AGOSTO

Si torna in campo: alle 20.00 di Las Vegas, le 5.00 italiane, affrontiamo il Barcellona per l'ultimo impegno di questo Soccer Champions Tour 2023. La squadra partirà per l'Italia la mattina successiva.