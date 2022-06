Losapio: "Per il Milan ci sarà un grande colpo in attacco"

MilanNews.it

Andrea Losapio, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato anche del mercato del Milan: "Chi si trova in una invidiabile posizione è comunque il Milan. Vero è che può perdere Romagnoli a zero e lo ha già fatto con Kessie, che Leao ha firmato con un altro che non è Jorge Mendes, che in avanti c'è comunque affollamento. Quello che filtra dai rossoneri è che ci sarà un grande colpo in attacco. Nome top secret, ma è lì che vorrebbero spendere, al netto degli ammiccamenti con Berardi (Pioli lo voleva già l'anno scorso) e il possibile doppio colpo Sanches-Botman. Per l'olandese c'è il Newcastle, dove però non ha intenzione di andare".