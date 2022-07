Lotito "Dybala? Noi non collezioniamo figurine Panini"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "La presentazione di Dybala non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine Panini, non ci interessa". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato così l'arrivo dell'argentino alla Roma. "Noi non valutiamo l'estetica, a noi interessa il risultato - prosegue Lotito fuori della sede della Figc -. Il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire, anche dopo aver vinto un trofeo. Questo ci serve da ulteriore stimolo" (ANSA).