Lotito: "Nazionale? Va creata alchimia a 360 gradi"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "L'Italia ce la farà a qualificarsi per gli Europei 2024? Non sono un mago, abbiamo tutte possibilità per riuscirci. Dico una cosa però: di giocatori se ne trovano tanti, di allenatori tanti, ma di presidenti pochi. Bisogna creare quell'alchimia non solo legata alla capacità tecnica, ma all'ambiente a 360 gradi". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni di Radio Lega Serie A.

"Io un minimo di competenza nel ruolo l'ho acquisita, e so che un presidente è fondamentale perché deve avere la capacità di stimolare e far esprimere al meglio i giocatori, oltre che la capacità di far credere in un progetto. E' come il padre di una famiglia, un punto di riferimento". (ANSA).