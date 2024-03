Lotito shock: "Aggredito Immobile? A me succede tutti i giorni e non faccio clamore"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Preoccupato per Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Se lei prendesse il mio cellulare troverebbe 500.000 minacce di morte a me e alla mia famiglia. Tutti i giorni. Eppure non è che faccia tutto questo clamore, o mi sbaglio? Punto e basta, non dico altro". Claudio Lotito, interpellato a margine di un evento all'università Luiss, commenta così l'aggressione subita oggi dall'attaccante della Lazio. (ANSA).