Lotito smentisce le dimissioni di Sarri: "Falso, tutte scemenze"

Gli animi tesi tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, col tecnico fortemente scontento del mercato condotto dai biancocelesti, non porterà al divorzio del tecnico. Lo ha assicuro proprio il patron biancoceleste, che oggi ha parlato ai microfoni di Tag24: "Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, ha capito? Falso, totalmente, tutto falso, stiamo lavorando".

Il tecnico insiste: vuole quattro rinforzi di spessore

"Resto solo per voi, un gruppo così non l'ho mai avuto", avrebbe detto Sarri alla sua squadra nell'ultimo giorno di ritiro ad Auronzo, quando la misura era ormai colma. Il secondo posto dello scorso campionato sarebbe dovuto essere uno slancio per una Lazio ancora più forte nella stagione che sta per cominciare, ma così non è stato. Sarri ha atteso e si è fidato dei tempi della società, che nel frattempo ha ceduto anche Milinkovic-Savic, senza sostituirlo. Il tecnico ha chiesto nuovamente quattro rinforzi: Ricci, Zielinski, Berardi e Maio Rui, stando a quanto scritto stamane dal Messaggero.