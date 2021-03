Lotta Champions, il Milan guida l'assembramento dietro l'Inter

Oltre al discorso scudetto che resta chiaramente aperto, una delle variabili più importanti del campionato in corso è legata all’assembramento per la lotta Champions che sta coinvolgendo tutte le squadre interessate ed in lotta per l’obiettivo. Alle spalle dell’Inter in vetta a questa miniclassifica spicca il Milan di Pioli, nonostante le defezioni che hanno falcidiato la rosa rossonera, i meneghini hanno risposto presente al Bentegodi con una prestazione che ha evidenziato una strategia tattica vincente contro un avversario ostico. Attaccare la profondità per disinnescare gli anticipi che solitamente caratterizzano il gioco di Juric ha pagato, così come dare fiducia ai redivivi Krunic e Dalot che hanno ripagato in maniera concreta ed efficace.

La corsa prosegue anche per la Roma ed il Napoli, nonostante le critiche che hanno contraddistinto le ultime settimane di Fonseca e Gattuso. Il tecnico dei giallorossi ha confermato la presenza e l’efficacia dell’identità che ha conferito alla sua squadra, ed in attesa di risolvere il deficit con le big negli scontri diretti vince con tutte le altre. Il Napoli ha invece sfruttato la vena particolarmente ispirata di un Lorenzo Insigne da record. In attesa della rivoluzione estiva, che oltre al tecnico potrebbe coinvolgere anche il capitano… la marcia prosegue.