Lotta Champions serrata, QS: "Juve e Milan, il futuro in 90 minuti di fuoco"

Entra nel vivo la lotta per la qualificazione in Champions League. Questa sera Juventus, Milan e Napoli si giocano i due posti rimasti nella coppa dalle grandi orecchie. I bianconeri scenderanno in campo a Bologna, i rossoneri a Bergamo contro l'Atalanta, mentre i partenopei ospiteranno il Verona al San Paolo. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Juve e Milan, il futuro in 90 minuti di fuoco".