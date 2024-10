Lotta Scudetto, Liverani: "Il Milan non lo metto vicino a Inter e Napoli"

Nel corso della lunga chiacchierata con TMW, l'ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani ha parlato anche della squadra di Baroni: “È una squadra diversa, solida e molto strutturata. Fa dell’entusiasmo e del ritmo la su arma, fa anche un pressing molto offensivo. È una squadra che deve arrivare in Europa League, non può starne fuori. È stata composta come voleva Baroni: Dia è un giocatore molto forte, sa fare tutto oltre al gol, Noslin negli spazi è molto forte, Castellanos mi piace tantissimo. È stata costruita bene, per le richieste di Baroni. Poi sarà il campo a parlare”.

E il Milan?

“Non ho ancora la sensazione di vederla una squadra definita. Non ha ancora trovato la quadra, va a sprazzi. Ha qualche problema evidente, ma a livello individuale deve lottare con le altre. È un po’ in ritardo, la vittoria col Brugge era fondamentale per non dire obbligatoria viste le prime due sconfitte in Champions, ma per lo scudetto in questo momento non la vedo vicina a Inter e Napoli. Non ha quella continuità di risultati”.