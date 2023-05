Lucca non verrà riscattato dall'Ajax: potrebbe rimanere all'estero. In passato accostato al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'avventura il Olanda di Lorenzo Lucca è da considerarsi finita. Il classe 2000 infatti non ha convinto l'Ajax a riscattarlo per i 10 milioni di euro fissati la scorsa estate quando venne prelevato dal Pisa in prestito. In Eredivisie infatti Lucca ha segnato appena due reti, con un assist, in 13 presenze, mentre è andata meglio con la seconda squadra dei Lancieri dove invece ha segnato sei reti, con tre assist, in 14 presenze.

Lo riferisce La Nazione spiegando che nelle prossime settimane il club e il giocatore si siederanno al tavolo per discutere del futuro con il club nerazzurro pronto a esaminare le eventuali offerte per il centravanti che in passato aveva diverse opportunità in Serie A (Milan, Bologna e Sassuolo) anche se non è detto che si ripresentino. Anche dall'esterno non mancavano le attenzioni, su tutte il Club Brugge che ha continuato a seguirlo in questi mesi, e proprio l'ipotesi estera sembrerebbe la più probabile.