Lucci: "Qualificazione buttava via per demeriti nostri, girone che si doveva passare. Ora affrontiamo l'Europa League"

Il responsabile della Curva Sud Milano, Luca Lucci, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato questo messaggio all'indomani dell'eliminazione del Milan dalla Champions League: "Un terzo posto che non può far felice nessuno! Girone più difficile ma che si poteva e si doveva passare! Qualificazione buttava via e per l’ennesima volta per demeriti nostri!

Una squadra che ambisce a tanto non può permettersi di non portare a casa certe partite soprattutto se dominate e con una marea di occasioni. Essere rimasti in Europa non dev’essere l’alibi per nessuno semplicemente perché era il minimo sindacabile! E ora affrontiamo questa Europa League. Avanti Curva Sud Milano ci sarà da divertirsi……".