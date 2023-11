Lucci: "Sveglia AC Milan! San Siro sarà una bolgia, dobbiamo vincere!"

Il responsabile della Curva Sud Milano, Luca Lucci, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato questo messaggio accompagnato dalla foto dello striscione "Stop a tutte le guerre" esposto sabato a San Siro durante Milan-Udinese: "Unica nota positiva in una serata imbarazzante, martedì è d’obbligo rispondere in campo. Serve Unione in questi momenti? Tutti d’accordo certo. Ma che sia un momento, che già per i nostri gusti si è prolungato abbastanza. Ultime 3 partite 1 punto 0 gol in tre partite di Champions…. Meglio non aggiungere altro! Sveglia Ac Milan. Martedì San Siro sarà una bolgia e questa è una certezza ma… Vincere!! Forza Milan".