Luce solare e nube di tuono: ecco il cioccolato positivo. Come Willy Wonka può aiutare il Milan

Premesse fondamentale: in questo articolo non ci saranno spoiler, ma solo una piccolissima rivelazione di un dettaglio appartenente al film "Wonka", recentissimamente uscito nelle sale italiane con protagonista Timothée Chalamet nei panni di un giovane Willy Wonka. Ad un certo punto del film, il più famoso cioccolatiere del mondo offre alla sua socia, una ragazzina di nome Noodle, quello che lui chiama "cioccolato positivo", frutto di un mix tra luce solare liquida e nube di tuono, di colore azzurro e con impresso il disegno di un fulmine giallo; tale cioccolatino permette a chi li mangia di sentirsi molto più ottimista e, per l'appunto, pieno di positività, dando modo di avere idee brillanti.



Wonka e il Milan

Il parallelismo tra la pellicola di Tim Burton e il Milan è facile: anche il mondo rossonero avrebbe bisogno di mangiare una scatola di "cioccolati positivi". La prima parte di stagione di Giroud e compagni, d'altronde, è stata molto complicata: prestazioni scadenti, risultati deludenti, tantissimi infortuni, eliminazione dalla Champions League e distanza importante dalla vetta in campionato; in questo momento, inoltre, si fa fatica a vedere la luce: manca ottimismo, positività, forse anche quelle idee brillanti che avevano spesso contraddistinto i primi due anni di Pioli e consentito al Milan di far fronte ai problemi ordinari con tanto vigore.

Le idee brillanti provocate dal cioccolato positivo di Wonka servirebbero eccome ai rossoneri: dalla tattica da migliorare (il Milan, negli ultimi due mesi, ha fatto tanta fatica in fase difensiva e ancor più fatica in quella offensiva), a, soprattutto, come contenere il problema infortuni, che tanto caos, in tutti i sensi e in tutti i settori, calciomercato compreso, sta creando a Milanello e a Casa Milan.