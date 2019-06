L’Uefa aspetta il Milan: gli scenari

La tanto attesa sentenza Uefa sul Milan, riguardante il triennio 2015/18, si è risolta al momento con una “non decisione”. Sarà però il Tas di Losanna ad avere l’ultima parola, com’è stato l’anno scorso a luglio quando i rossoneri furono riammessi in Europa League dopo l’esclusione. Ma procediamo per gradi: il Milan a dicembre scorso aveva formulato un ricorso al Tas per la sentenza sul triennio 2014/17, in cui doveva pareggiare il rosso in bilancio entro il 2021 e costretto a pagare 12 mln di euro di multa. Nel frattempo il club rossonero era stato nuovamente deferito ad Aprile per aver sforato i parametri del Fair Play Finanziario nel triennio 2015/18, e ieri era attesa la sentenza della camera giudicante, che però invece di esprimersi duramente con una nuova pena, come ad esempio l’esclusione dalle Coppe, ha preferito aspettare l'esito del ricorso Tas di Losanna, che però non è stato ancora programmato.

Questo il comunicato emesso dall’Uefa nel pomeriggio di ieri: “L'UEFA Club Financial Control Body (CFCB) Adjudicatory Chamber ha sospeso i procedimenti contro l'AC Milan, in merito al mancato rispetto dei requisiti del break-even durante l'attuale periodo monitorato nella stagione 2018/19 che copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018. La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l'emissione dei procedimenti TAS in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi segnalati che terminano nel 2015, 2016 e 2017".

Dunque bisogna attendere l’esito del ricorso al Tas di Losanna per avere un quadro più chiaro, ma è probabile che il Milan in questi mesi abbia lavorato per arrivare all’appuntamento con una sorta di accordo tra le parti, in modo da ottenere più tempo per raggiungere il break-even. E’ possibile, infatti, che il Tas emetta una sentenza cumulativa con un’unica sanzione per i due procedimenti chiesti dall’Uefa. Dal punto di vista sportivo si può concludere che il Milan è in Europa League, ad oggi, e comincerà a preparare la stagione con l’obiettivo di giocarla.