Luis Alberto a DAZN: "Contro il Milan sarà una partita difficile"

La Lazio di Maurizio Sarri perde lo scontro diretto per l'Europa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che con i 3 punti di questa sera torna ad alimenatre le speranze Champions League dopo un ultimo periodo non semplicissimo a livello di risultati in campionato. A commentare la partita di questa sera ai microfoni di DAZN il centrocampista della Lazio Luis Alberto, che deluso dalla sconfitta ha rilasciato un commento proiettandosi già alla sfida in programma venerdì sera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Potete giocare alla pari con il Bayern?

“Pensiamo prima al Milan, che sarà tosta. Poi penseremo alla Champions. Dobbiamo essere intelligenti e capire che per giocare la Champions dobbiamo fare bene in Serie A, ci sono poche possibilità di vincerla. Faremo di tutto per passare, ma sappiamo che è difficile”.