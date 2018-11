Luis Alberto vs Suso, Lazio-Milan in salsa andalusa

La Gazzetta dello Sport, in vista di Lazio-Milan, si sofferma sulla sfida nella sfida tra Luis Alberto e Suso. Le loro storie - si legge - si sono sfiorate più volte, ma senza sovrapporsi. Spagnoli, o meglio, andalusi, emigranti del pallone in Inghilterra, piccole furie rosse nelle Under iberiche: il laziale e il milanista hanno camminato parallelamente ovunque, fino alla Serie A. Lopetegui li fece debuttare nella Nazionale maggiore a 3 giorni di distanza, senza poi portarli in Russia. Suso è rimasto aggrappato alla Roja, mentre Luis Alberto l’ha persa di vista. Lazio e Milan si aggrappano a loro: la strada per tornare in Champions passa anche dallo scontro diretto dell’Olimpico.