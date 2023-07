Luka Romero: "Contento per il mio primo allenamento con questa maglia, continuiamo a lavorare così per onorarla"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo giorno di scuola, oggi a Milanello c'è stato il consueto raduno per la nuova stagione. Corteo dei tifosi, tanto caldo, la conferenza di Pioli ed il primo allenamento nel centro sportivo rossonero.

Luka Romero, appena arrivato a parametro zero dalla Lazio, scrive su Instagram: "Contento per il mio primo allenamento con questa maglia, continuiamo a lavorare così per onorarla al meglio".