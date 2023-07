Luka Romero ha le idee chiare, il CorSport riprende le sue parole: "Qui per restare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luka Romero è stato presentato alla stampa nella sua prima conferenza da giocatore del Milan. L'argentino ha parlato delle sue prime impressioni a Milanello, con Pioli e con i suoi nuovi compagni, parlando anche della posizione in campo ma anche delle sue ambizioni. Il Corriere dello Sport, questa mattina, riprende proprio le sue dichiarazioni sul futuro: "Qui per restare posso crescere". Al suo arrivo, un'eventualità ipotizzata, era anche quella di vedere se il giocatore potesse avere bisogno di minuti in prestito da qualche parte ma Luka sembra avere le idee chiare: "Mi piace l'ambiente, arrivo per imparare tanto da una squadra di alto livello. Andare via in prestito? No, voglio stare qui perché sto bene", ha detto.