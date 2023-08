Lukaku accantonato: si allena con l'under 21 del Chelsea

vedi letture

Nonostante sia uno dei nomi caldi del mercato estivo fin dall'inizio della sessione, Romelu Lukaku non si è ancora mosso dal Chelsea. Una situazione che di certo non fa piacere ai diretti interessati. Il momento il centravanti belga si allena con l'Under 21 dei Blues e, stando a quanto riferisce The Telegraph, i suoi rapporti con il mister dei londinesi Mauricio Pochettino sono a dir poco freddi.