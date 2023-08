Lukaku atterrato a Roma. Tra poco le prime visite mediche per esserci già col Milan

Come testimoniato dalle immagini di TMW, Romelu Lukaku è atterrato all'aeroporto di Ciampino per diventare un nuovo giocatore della Roma. Il belga sosterrà subito la prima parte della visite mediche a villa Stuart, da terminare domani, per poi essere sin da subito a disposizione di Mourinho anche, eventualmente, per il match di venerdì contro il Milan.