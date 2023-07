Lukaku beffa l'Inter trattando con la Juve. E a metà giugno aveva incontrato anche il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come è noto, Romelu Lukaku e l'Inter sono giunti alla rottura totale dopo che il giocatore belga ha iniziato le trattative con la Juventus. In realtà, l'ormai ex 90 nerazzurro aveva anche trattato con il Milan poco meno di un mese fa: il 22 giugno, per l'esattezza, MilanNews.it aveva riportato (CLICCA QUI per leggere l'articolo completo) i dettagli di un incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Romelu Lukaku.