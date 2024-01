Lukaku elogia l'Arabia Saudita, ma l'estate scorsa...

"Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League (il massimo campionato saudita, ndr) diventare una delle leghe migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto. Potrebbe essere il migliore torneo del mondo". Le parole di Romelu Lukaku non fanno il paio con quanto è successo in estate. Perché il centravanti belga della Roma ha rifiutato proprio la destinazione saudita per rimanere a giocare in Europa, dopo che la Juve lo aveva cercato - ma solo in un fantacalcistico scambio con Vlahovic - l'Inter lo aveva scaricato mentre il Milan ha deciso di non affondare il colpo. Alla fine è rimasta la Roma che lo ha preso con un'abile mossa di Tiago Pinto.

La stagione di Lukaku per ora non è trascendentale. Quindici gol e due assist è un discreto bottino, ma non da grande giocatore che ha dimostrato di essere con l'Inter nell'anno della vittoria dello Scudetto con Conte. I 115 milioni spesi dal Chelsea per acquistarlo nuovamente sembrano un lontano ricordo, così come la possibilità di giocare in Premier League o nella Liga da protagonista. E quindi perché cambiare diametralmente idea in così pochi mesi? La sua vecchia agenzia, RocNation, aveva praticamente definito il suo passaggio in Arabia e uno dei suoi colpi di testa aveva fatto saltare l'operazione.

Dunque a cosa è dovuto questo cambio? Probabilmente Lukaku ha capito che non potrà avere lo stesso stipendio attuale una volta terminata il contratto con il Chelsea oppure andando in un altro club. Dunque l'Arabia appare l'unica (o forse c'è una dicotomia con gli Stati Uniti) che può permettergli di guadagnare come ora, se non di più. Anche perché, appunto, il cambio di idea sembra davvero - troppo - repentino.