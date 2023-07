Lukaku verso la Juve, Leboeuf: "La sua carriera è un gran casino, non c'è nessuna logica"

Romelu Lukaku potrebbe "tradire" l'Inter e approdare alla Juventus. Una scelta che lascia perplessi tanti addetti ai lavori, tra cui Franck Leboeuf, ex difensore del Chelsea e della Nazionale francese: "La sua carriera è un gran casino, non c'è logica. Perché ha mollato improvvisamente l'Inter? Lukaku è un giocatore che stimo molto: è un bravo ragazzo ma come calciatore conosciamo i suoi punti deboli. Lo abbiamo visto nelle ultime due stagioni.

Deve cambiare, diventare più continuo e lavorare di più. Ora i club ci penseranno due volte prima di scommettere su di lui. Spero che trovi una buona squadra, poi potranno venire a galla le verità su quanto accaduto nei giorni scorsi".