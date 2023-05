Luton in Premier League dopo 31 anni: Coventry battuto ai rigori al playoff

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Ci sarà il Luton Town nella prossima edizione della Premier League, ben 31 anni dopo l'ultima retrocessione. Nella finale dei playoff di Championship la formazione di Edwards ha battuto il Coventry ai calci di rigore, dopo aver terminato i tempi regolamentari e i supplementari col risultato di 1-1 (reti di Clark nel primo tempo per il Luton e Hamer per il pari del Coventry nella ripresa). Ai rigori risulta decisivo l'errore di Dabo al primo tiro a oltranza. Il sodalizio del Bedfordshire manca dalla massima serie dalla stagione 1991/92, quando ancora si chiamava First Division. Festa grande a Luton.