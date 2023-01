Lutto nel mondo del calcio, ad appena 40 anni scompare l'ex Psg Modeste M'Bami

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Un'altra brutta notizia nel mondo del calcio: ad appena 40 anni si è spento nelle scorse ore Modeste M'Bami, ex calciatore camerunese, scomparso per arresto cardiaco. Ex nazionale, M'Bami ha costruito la maggior parte della sua carriera in Francia, dove ha vestito - tra le altre - le maglie di Marsiglia e Paris Saint-Germain. Proprio il club parigino ha accolto con grande tristezza la notizia sui suoi canali social, mandando le più sentite condoglianze alla famiglia.